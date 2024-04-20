Qualcomm на следующей неделе представит Snapdragon X для ПК

Qualcomm объявила о предстоящем запуске новой серии процессоров для ПК — Snapdragon X, который запланирован на 24 апреля.

В этой серии будут представлены две топовые модели: X Elite с 12 ядрами и X Plus с 10 ядрами. Обе модели будут поддерживать современные графические API, включая DirectX, и будут оснащены мощным ИИ-процессором, который, по словам Qualcomm, является самым быстрым на рынке с 45 TOPS.

Это ставит Snapdragon X в прямую конкуренцию предстоящим процессорами от AMD и Intel, таким как серия Ryzen 9050 и Core Ultra 200V (Lunar Lake).

В Qualcomm заявляют о 51-процентном повышении производительности при сохранении того же уровня энергопотребления и 65-процентном снижении энергопотребления по сравнению с процессором Core Ultra 9 185H от Intel.