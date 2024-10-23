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Qualcomm и Google займутся разработкой чипов и ИИ-помощников для автомобилей

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Qualcomm и Google объявили о новом сотрудничестве, целью которого является разработка программного обеспечения и чипов для автопроизводителей. Компании планируют создать голосового ИИ-помощника, который будет использоваться в автомобилях.

Основой нового решения станет Android Automotive OS (AAOS) — платформа для информационно-развлекательных систем в автомобилях. Qualcomm предложит свои платформы Snapdragon Digital Chassis, которые будут интегрированы с Google Cloud и AAOS, а также новые чипы Snapdragon Cockpit Elite для приборных панелей и Snapdragon Ride Elite для автономного вождения.

С помощью нового интерфейса водители и пассажиры смогут взаимодействовать с настраиваемыми голосовыми помощниками, получать иммерсивные карты и обновления для вождения в реальном времени.

Фирменные голосовые помощники автопроизводителей будут работать локально, без необходимости подключения к смартфону.

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