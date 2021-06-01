Qualcomm и другие производители микросхем начинают работу над чипами Wi-Fi 7

Такие производители микросхем, как Qualcomm, MediaTek и Broadcom, вошли в раннюю стадию разработки чипов Wi-Fi следующего поколения. Стандарт следующего поколения предназначен для чипов Wi-Fi 7, которые, вероятно, будут улучшены по сравнению с предыдущим поколением.

Согласно отчету DigiTimes , новости поступают из отраслевых источников. Другими словами, гиганты производства микросхем работают над запуском собственных итераций чипов Wi-Fi 7. Это новое поколение беспроводных сетевых карт станет преемником стандартов Wi-Fi 6 и даже стандартов Wi-Fi 6 Plus. Согласно источникам, сюда входят такие крупные фирмы, как Qualcomm, MediaTek и Broadcom.

Все эти компании, как известно, поставляют беспроводные микросхемы другим производителям оборудования. Сюда входят производители ПК и ноутбуков, в том числе Asus, Acer, HP и другие. Ожидается, что эти чипы появятся в смартфонах, планшетах и ​​других продуктах, таких как WiFi-маршрутизаторы, и, вероятно, будут предлагать улучшенную скорость беспроводной передачи данных и даже могут увеличить радиус действия беспроводной сети.

Источник — Astera.