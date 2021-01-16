Qualcomm готовит удешевлённую версию флагманского процессора Snapdragon 888

Похоже компания Qualcomm работает над более дешевой версией флагманского процессора Snapdragon 888, на что указывают первые данные, которые появились в базе Geekbench.

Как сообщили источники, в Geekbench замечен неизвестный смартфон от компании Vivo. Модель имеет каталожный номер и процессор от Qualcomm.

Какой конкретно процессор установлен в новинке не уточняется, что его производительность оказалась средней между Snapdragon 865+ и Snapdragon 888.

Это и стало основой полагать, что в этом случае речь идет о процессоре Snapdragon 870, слухи о котором появлялись ранее.

Именно этот процессор станет удешевленным вариантом флагманского Snapdragon 888.

Ранее считалось, что этот процессор будет носить название Snapdragon 875, но теперь сообщается, что он получит имя Snapdragon 870.

К сожалению других подробностей о Snapdragon 870 пока не раскрывают.