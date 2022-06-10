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Компания Qualcomm готовит собственный процессор для ноутбуков

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Apple скоро полностью перейдет на собственные процессоры, которые как показывает практика, во многих рабочих задачах превосходят конкурентов.
Недавно Apple представила процессоры M2, которые легли в основу новых ноутбуков MacBook Air и Pro.

Ожидается, что в дальнейшем эти процессоры будут использоваться в планшетах профессионального уровня.

Но Qualcomm намерена не отставать от Apple и даже обогнать ее, об этом недавно заявил генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон.

В интервью журналистам он заявил, что компания стремится к лидерству в производительности своих процессоров для компьютеров, но такие процессоры в коммерческих устройствах появятся только в 2023 году.

Сейчас Qualcomm при содействии Nuvia ведет разработку высокопроизводительных чипов для ПК.

Qualcomm
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