Компания Qualcomm готовит собственный процессор для ноутбуков

Apple скоро полностью перейдет на собственные процессоры, которые как показывает практика, во многих рабочих задачах превосходят конкурентов.

Недавно Apple представила процессоры M2, которые легли в основу новых ноутбуков MacBook Air и Pro.

Ожидается, что в дальнейшем эти процессоры будут использоваться в планшетах профессионального уровня.

Но Qualcomm намерена не отставать от Apple и даже обогнать ее, об этом недавно заявил генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон.

В интервью журналистам он заявил, что компания стремится к лидерству в производительности своих процессоров для компьютеров, но такие процессоры в коммерческих устройствах появятся только в 2023 году.

Сейчас Qualcomm при содействии Nuvia ведет разработку высокопроизводительных чипов для ПК.