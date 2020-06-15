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Qualcomm 17 июня представит процессор Snapdragon 775G

15.06.2020 21:02

Qualcomm через пару дней представит новый продукт, и это будет мобильный процессор семейства Snapdragon.
Ресурсу Tencent QQ удалось узнать некоторые подробности онлайн-мероприятия. Источник пишет, что американская компания покажет Snapdragon 775G.

Будущая платформа придет на смену популярному чипу Snapdragon 765G.

В новом процессоре на 50% увеличат производительность графического ядра и на 40% повысят производительность ядер.

Ожидается, что первым смартфоном с Snapdragon 775G станет Xiaomi Mi CC 10, который должны представит в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в этом смартфоне установят 64 Мп камеру, а версию Mi CC 10 Pro уже оснастят 108 Мп сенсором.

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