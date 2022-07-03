Главная » Новости

Qiwi выпустила карты «Мир» с возможностью оплаты покупок из кошелька по NFC

На чтение 1 мин Просмотров 85 Опубликовано

Карта может быть как виртуальной, так и на пластиковом носителе.
QIWI начала для владельцев кошельков оформлять карту национальной платёжной системы «Мир».

Эта карта может быть виртуальной или физической. Для оформления последней нужно подать заявку, однако выпуск «пластика» платный – 199 рублей, причем самое ее обслуживание бесплатное.

Пластиковую карту будут доставлять по почте или курьером.

Сразу после выпуска «Мир» от QIWI, ее можно подвязать к платежной системе Samsung Pay или Mir Pay и оплачивать покупки на кассах магазинов или в интернете через NFC, но все это будет работать только на Android версии 7.0 или выше.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.