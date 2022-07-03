Qiwi выпустила карты «Мир» с возможностью оплаты покупок из кошелька по NFC

Карта может быть как виртуальной, так и на пластиковом носителе.

QIWI начала для владельцев кошельков оформлять карту национальной платёжной системы «Мир».

Эта карта может быть виртуальной или физической. Для оформления последней нужно подать заявку, однако выпуск «пластика» платный – 199 рублей, причем самое ее обслуживание бесплатное.

Пластиковую карту будут доставлять по почте или курьером.

Сразу после выпуска «Мир» от QIWI, ее можно подвязать к платежной системе Samsung Pay или Mir Pay и оплачивать покупки на кассах магазинов или в интернете через NFC, но все это будет работать только на Android версии 7.0 или выше.