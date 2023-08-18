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Q&A разработчиков: мир Starfield будет огромен

Автор На чтение 2 мин Просмотров 16 Опубликовано

С приближением релиза игры Starfield, ключевые члены команды разработчиков, включая лид-дизайнера Эмиля Паульяруло и лид-дизайнера квестов Уилла Шена из Bethesda, провели сессию ответов на вопросы (Q&A) в Discord, где были раскрыты интересные детали о проекте.

Q&A разработчиков: мир Starfield будет огромен

Из них следует отметить:

  • В игре будет более 20 персонажей, которые смогут присоединиться к команде игрока.
  • Цены на товары будут зависеть от навыков игрока.
  • Игроки смогут перевозить грузы на своих кораблях, сохраняя их в тайне от служб безопасности планет.
  • Система уголовных преступлений будет аналогичной той, что была в Skyrim: нарушения будут караться штрафами или тюремным заключением.
  • На каждой планете будут действовать уникальные законы и правительства.
  • В мире игры будут присутствовать три различные религии, разработанные создателями.
  • Будет возможность выбрать путь пацифиста.
  • При найме спутников игроку потребуется сделать одноразовую оплату.
  • Игра начнется в одном и том же месте, независимо от предыстории персонажа.

Мир Starfield настолько обширен, что даже некоторые разработчики, принимавшие участие в создании игры, не осведомлены о различных аспектах контента.
Предварительная загрузка игры будет доступна с 17 августа. Пользователи Steam смогут загрузить игру начиная с 30 августа. Объем игры для ПК составит приблизительно 140 ГБ, а для Xbox Series X — около 126 ГБ.

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