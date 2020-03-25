Пять прошлогодних смартфонов Samsung получили One UI 2.1

Смартфоны корейской компании начали получать обновление до новой версии прошивки, в которой появится много интересного, включая новые функции для камеры.

Обновление стали получать прошлогодние модели компании, а именно Samsung Galaxy S10, S10e и S10+, Galaxy Note10 и Note10+. Для них начали распространять обновление до One UI 2.1.

Первыми прошивку получили жители Германии, но в ближайшее время обновятся устройства и в других странах.

Вместе с One UI 2.1 смартфоны получат возможность вести съемку 4К на 60 к/с с фронтальной камеры.

Также появятся такие функции как «Мультикадр», «Ночной режим» и «Ночной гиперлапс», а еще можно будет создавать собственные фильтры.