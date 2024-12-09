Главная » Новости

Пять моделей iPhone вошли в ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в КНР

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Исследовательское агентство Canalys опубликовало список десяти самых популярных смартфонов на рынке Китая за третий квартал 2024 года.

iPhone продолжает занимать лидирующие позиции, и на Apple приходится половина из десяти лучших моделей.

В списке представлено пять моделей от Apple, в то время как другие крупные производители, такие как Honor, OPPO, Huawei, Xiaomi и Vivo, имеют по одной модели.

Вот полный список самых продаваемых моделей:

iPhone 15 Pro Max — 3% рынка
Honor X50 — 2.8%
iPhone 16 Pro Max — 2.8%
OPPO A3x — 2.8%
iPhone 16 Pro — 2.4%
Huawei Pura 70 — 2.3%
Xiaomi REDMI K70 Ultra — 2.3%
iPhone 15 Pro — 2.3%
iPhone 15 — 2.3%
Vivo Y37 — 2.3%

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.