Пять моделей iPhone вошли в ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в КНР

Исследовательское агентство Canalys опубликовало список десяти самых популярных смартфонов на рынке Китая за третий квартал 2024 года.

iPhone продолжает занимать лидирующие позиции, и на Apple приходится половина из десяти лучших моделей.

В списке представлено пять моделей от Apple, в то время как другие крупные производители, такие как Honor, OPPO, Huawei, Xiaomi и Vivo, имеют по одной модели.

Вот полный список самых продаваемых моделей:

iPhone 15 Pro Max — 3% рынка

Honor X50 — 2.8%

iPhone 16 Pro Max — 2.8%

OPPO A3x — 2.8%

iPhone 16 Pro — 2.4%

Huawei Pura 70 — 2.3%

Xiaomi REDMI K70 Ultra — 2.3%

iPhone 15 Pro — 2.3%

iPhone 15 — 2.3%

Vivo Y37 — 2.3%