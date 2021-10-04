Публичная бета-версия ColorOS 12 запущена для OPPO Find X3 и OnePlus 9 series

В прошлом месяце OPPO представила ColorOS 12 на базе Android 12 в Китае. Согласно расписанию обновлений , опубликованному компанией, флагманская серия OPPO Find X3 и серия OnePlus 9, которые были частью программы «Ранний доступ» , должны получить публичные бета-сборки в октябре. Поскольку мы уже вступили в указанный месяц, фирма уже открыла и закрыла регистрацию первой партии в Китае.

Согласно официальной учетной записи ColorOS на Weibo, регистрация первой партии общедоступного бета-обновления ColorOS 12 для серии OPPO Find X3 и серии OnePlus 9 началась в Китае вчера в 11:00 (по местному времени). Регистрация уже закрылась ровно 24 часа спустя сегодня.

Компания наняла тестеров для следующих устройств:

OPPO Find X3 Pro Mars Exploration Edition

OPPO Find X3 Pro

OPPO Find X3

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

Утверждается, что отобранные кандидаты получат бета-версию через OTA в ближайшие дни. Хотя в сообщении Weibo ничего не упоминается, в ближайшие дни должно быть больше наборов сотрудников.

Перечисленные выше телефоны должны получить стабильную сборку ColorOS 12 ( Android 12 ) очень скоро, если публичные тестеры не обнаружат серьезных проблем. Тем не менее, следующая партия смартфонов, которая войдет в фазу публичного тестирования в ноябре, включает серию OPPO Find X2 и серию OPPO Reno6.