PUBG может скоро выйти в бесплатную игру

Новый слух предположил, что в ближайшем будущем в PUBG или PlayerUnknown’s Battlegrounds можно будет играть бесплатно. Название — одна из самых популярных игр жанра «королевская битва» на рынке компьютерных игр, и, по всей видимости, она скоро станет доступной для всех.

Новость пришла из твита от PlayerIGN, который заявил, что в будущем игра станет бесплатной. Однако, по словам разработчика данных, решение перейти на бесплатную игру будет в значительной степени основано на приеме его текущей базы игроков. Другими словами, студия, стоящая за PUBG, будет отслеживать реакцию игрока в течение недели бесплатного использования, которая, как сообщается, должна начаться где-то в следующем месяце. Таким образом, игра может стать бесплатной в зависимости от того, есть ли приток новых игроков и что существующие игроки положительно отреагируют на изменение.

Примечательно, что PlayerIGN также добавил, что PUBG стремилась стать бесплатной для воспроизведения в 2019 году. Хотя студия не получила ответ игрока, который они хотели вернуть, во время тестового запуска бесплатной игры в 2019 году, поэтому это решение было отменено.

Источник — Astera.