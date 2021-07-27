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PUBG может скоро выйти в бесплатную игру

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Новый слух предположил, что в ближайшем будущем в PUBG или PlayerUnknown’s Battlegrounds можно будет играть бесплатно. Название — одна из самых популярных игр жанра «королевская битва» на рынке компьютерных игр, и, по всей видимости, она скоро станет доступной для всех.

PUBG может скоро выйти в бесплатную игру

Новость пришла из твита от PlayerIGN, который заявил, что в будущем игра станет бесплатной. Однако, по словам разработчика данных, решение перейти на бесплатную игру будет в значительной степени основано на приеме его текущей базы игроков. Другими словами, студия, стоящая за PUBG, будет отслеживать реакцию игрока в течение недели бесплатного использования, которая, как сообщается, должна начаться где-то в следующем месяце. Таким образом, игра может стать бесплатной в зависимости от того, есть ли приток новых игроков и что существующие игроки положительно отреагируют на изменение.

Примечательно, что PlayerIGN также добавил, что PUBG стремилась стать бесплатной для воспроизведения в 2019 году. Хотя студия не получила ответ игрока, который они хотели вернуть, во время тестового запуска бесплатной игры в 2019 году, поэтому это решение было отменено.

Источник — Astera.

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