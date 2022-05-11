Психология саморазвития и самосовершенствования

Психология саморазвития — актуальная тема становления личности и характера. Без этого процесса нельзя представить человека новой компьютерной, информационной и цифровой эпохи. Потребность совершенствоваться заложена в человеке с рождения. С детства мы мечтаем, стремимся учиться, ежедневно решая возникающие задачи. Психологи уверены, что постоянная работа над собой может коренным образом изменить реальность, сделать ее позитивной и «лояльной».

Главное — проявить силу воли, целеустремленность и выбрать правильное направление развития. Для этого нужен опытный наставник или коуч, который поможет эффективно достичь конкретных результатов посредством скрытого потенциала самого человека. Популярной экспресс-методикой саморазвития является космоэнергетика. На сайте https://cosmoagida.ru опубликовано множество статей, рассказов, личных наблюдений как основателя космоэнергетики ученого-физика В.А. Петрова, так и его последователей.

Технологии космоэнергетики основаны на неразрывной связи энергии и материи между собой. Применение космических энергополей благотворно влияет на энергоинформационные структуры человека. Комплексное воздействие на организм мощных потоков энергии поддерживает его энергетический баланс. Космоэнергетика как научная практика все больший отклик находит у ищущих личностей. Пройти начальное обучение, узнать практики методики и на себе ощутить воздействие энергий можно в Школе космоэнергетике Эгида, созданной в 2002 году. Для обучения не требуется специальных навыков и знаний.

Психология саморазвития изучает процессы самоактуализации, работы над собой, повышения осознанности, развития силы воли и поиска грамотной мотивации по изменению мировосприятия, расширению рамок возможностей, открытию талантов, обретению гармонии в жизни и уверенности в себе. Это своего рода квест, который мы проходим легко и непринужденно, разгадывая тайны своего подсознания.

Часто продвижению вперед тормозят наши негативные привычки: лень, страх выйти из зоны комфорта, нежелание брать ответственность за поступки. Чтобы жить полноценно, надо выйти из зоны комфорта, сделать шаг навстречу неизвестности, рискнуть. Сделайте для себя новый, не свойственный поступок, внесите изменения в жизнь, впустите новую струю воздуха. То, какой станет ваша жизнь, зависит только от вас. Наполните ее смыслом, сделайте яркой и интересной.