Психологически жуткий хоррор Stray Souls от Jukai Studio выйдет 31 октября

Компания Jukai Studio объявила, что выход своего психологического хоррора под названием «Stray Souls» намечен на 31 октября 2023 года, канун Хэллоуина. В разработке музыкального сопровождения для проекта принял участие японский композитор Акира Ямаока, известный своими саундтреками к играм серии «Silent Hill».

«Stray Souls» воплощает в себе элементы, характерные для японских представителей жанра, вместе с случайно генерируемыми игровыми компонентами, такими как сражения, размещение объектов на уровнях, а также присутствие паранормальных явлений и изменение погодных условий. Это призвано придать каждому прохождению уникальность.

«Мы являемся преданными поклонниками японских хорроров, и ‘Stray Souls’ — это своего рода воплощение всего того, что мы ценим в этом жанре. Игра, погруженная в атмосферу психологического ужаса, с устрашающими противниками в мраке и тумане, где всё находится под влиянием загадочного влияния. Это темное отражение реальности, наполненное фантастическими элементами, но оставаясь достаточно узнаваемым, чтобы проникнуть под кожу», — поделился руководитель Jukai Studio Артур Лончковски.