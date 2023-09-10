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Психологически жуткий хоррор Stray Souls от Jukai Studio выйдет 31 октября

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Компания Jukai Studio объявила, что выход своего психологического хоррора под названием «Stray Souls» намечен на 31 октября 2023 года, канун Хэллоуина. В разработке музыкального сопровождения для проекта принял участие японский композитор Акира Ямаока, известный своими саундтреками к играм серии «Silent Hill».

Психологически жуткий хоррор Stray Souls от Jukai Studio выйдет 31 октября

«Stray Souls» воплощает в себе элементы, характерные для японских представителей жанра, вместе с случайно генерируемыми игровыми компонентами, такими как сражения, размещение объектов на уровнях, а также присутствие паранормальных явлений и изменение погодных условий. Это призвано придать каждому прохождению уникальность.

«Мы являемся преданными поклонниками японских хорроров, и ‘Stray Souls’ — это своего рода воплощение всего того, что мы ценим в этом жанре. Игра, погруженная в атмосферу психологического ужаса, с устрашающими противниками в мраке и тумане, где всё находится под влиянием загадочного влияния. Это темное отражение реальности, наполненное фантастическими элементами, но оставаясь достаточно узнаваемым, чтобы проникнуть под кожу», — поделился руководитель Jukai Studio Артур Лончковски.

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