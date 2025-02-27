Прямо из Поиска: Google разрешила пользователям удалять информацию о себе

Компания Google анонсировала изменения в своей поисковой системе, которые сделают удаление нежелательной личной информации проще.

Теперь пользователям достаточно нажать на кнопку с тремя вертикальными точками рядом с результатами поиска, чтобы отправить запрос на удаление информации.

Пользователи могут выбрать один из трёх вариантов: «Здесь отображается моя личная информация», «У меня законный запрос на удаление» или «Информация устарела, и я хочу запросить обновление», пишет 3dnews.

Первый вариант позволяет запросить удаление личных данных, таких как номер телефона или адрес. Второй предназначен для удаления контента, нарушающего политику Google, а третий — для обновления устаревшей информации.

Кроме того, Google предлагает функцию «Результаты поиска о вас», которая сканирует выдачу на наличие личной информации пользователя, после чего можно также отправить запрос на её удаление.