Китайский производитель электроники Realme выпустил в Индии новый проводной наушник, получивший название Realme Buds 2 Neo. Продукт прибывает вместе с аудио-продуктами DIZO и другими продуктами Realme, которые также были анонсированы.

Наушники-вкладыши имеют тот же дизайн, что и Wireless Buds 2 Neo, но очевидным отличием является аудиоразъем 3,5 мм, который эта модель имеет для проводного подключения. Он имеет тот же дизайн, что и Realme Buds 2, который появился на сцене в 2019 году. Однако эта модель не только дешевле, но и сохраняет то же самое, поставляется с теми же 11,2-мм аудиодрайверами с усилением басов.

Кабель наушников также усовершенствован за счет шестеренчатой ​​конструкции, которая гарантирует, что провода не запутаются во время использования. Эта конструкция также снижает уровень шума, когда кабель касается вашей одежды. В разъеме используется гнездо под углом 90°, что повысит удобство захвата во время игры.

Кроме того, устройство также имеет встроенную кнопку дистанционного управления, которую можно использовать для воспроизведения/паузы музыки, а также для выбора или сброса вызовов. Также имеется HD-микрофон, обеспечивающий высочайшее качество передачи голоса. К сожалению, на устройстве нет встроенного регулятора громкости, поэтому вы можете регулировать громкость только прямо со смартфона. Кроме того, наушники имеют магнитные функции, а звук считается богатым.

Что касается цены и доступности, Realme Buds 2 Neo имеет цену в рупиях. 499 (~ 7 долларов). Доступен в синем и черном цветах.

Источник — Astera.