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Процессоры Samsung Exynos 2200 и Apple M1 сравнили в тестах GFXBench 3.0

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По ранним тестам еще непредставленный процессор Samsung Exynos 2200 обошел по производительности своих конкурентов.

Напомним, Samsung Exynos 2200 разрабатывается с графическим ядром AMD Voyager на архитектуре RDNA2, и судя по ранним тестам, корейский чип мощнее чем Snapdragon 888 и Apple A14 Bionic.

Стоит отметить, что Exynos 2200 будут устанавливать не только в смартфоны, но также планшеты и ноутбуки, поэтому гибридный чип сравнили в GFXBench 3.0 с Apple M1.

Процессоры Samsung Exynos 2200 и Apple M1 сравнили в тестах GFXBench 3.0
Судя по таблице, сравнение результатов тестов показало, что еще не анонсированный мобильный процессор очень сильно уступает Apple M1, и на самом деле не сильно превосходит по показателям Apple A14 Bionic.

Samsung процессор Exynos 2200 представит в текущем году, его будут устанавливать во флагманскую серию смартфонов Galaxy S22, но как сообщают сетевые источники, основная доля аппаратов выйдет на Snapdragon 898, так как у Exynos 2200 пока высокая доля брака.

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