Процессоры Intel Core 13 в конце 2022 года получат до 68 МБ кэш-памяти

Серия процессоров получит до 68 МБ кэш-памяти, но это произойдет только в конце 2022 года.

Процессоры Raptor Lake от компании Intel придут на смену Alder Lake только под конец текущего года.

Особых изменений в Intel Core 13 ожидать не стоит пишет сетевой источник.

При этом он указывает, что в чипах станет больше ядер, увеличатся частоты и кэш-память.

В топовом Core i9 кеш-памяти будет увеличено на 54%, ее в общей сложности будет 68 МБ.

Что касается количества ядер, то их в Core i9-13900K должно быть 24, из них 16 энергоэффективных и 8 высокопроизводительных.