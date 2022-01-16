Главная » Новости

Процессоры Intel Core 13 в конце 2022 года получат до 68 МБ кэш-памяти

На чтение 1 мин Просмотров 65 Опубликовано

Серия процессоров получит до 68 МБ кэш-памяти, но это произойдет только в конце 2022 года.

Процессоры Raptor Lake от компании Intel придут на смену Alder Lake только под конец текущего года.

Особых изменений в Intel Core 13 ожидать не стоит пишет сетевой источник.

При этом он указывает, что в чипах станет больше ядер, увеличатся частоты и кэш-память.

В топовом Core i9 кеш-памяти будет увеличено на 54%, ее в общей сложности будет 68 МБ.

Что касается количества ядер, то их в Core i9-13900K должно быть 24, из них 16 энергоэффективных и 8 высокопроизводительных.

Intel Intel Core 13
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.