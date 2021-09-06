Процессоры Intel Alder Lake могут поступить в продажу 19 ноября

По слухам, за несколько недель до этого состоялось мероприятие по запуску.

Ожидается, что процессоры Intel Alder Lake появятся на прилавках в середине ноября, по крайней мере, это свежие новости от производителей процессоров.

Если быть точным, это исходит от Wccftech, который ссылается на свои собственные источники, возвращая информацию о дате запуска, которая предположительно назначена на 19 ноября.

Это фактическая дата поступления в продажу процессоров 12-го поколения, и Intel якобы представит спецификации, начальные внутренние тесты производительности и цены за несколько недель до этого на мероприятии Intel ON, которое состоится в Сан-Франциско 27-28 октября.

Это была ранее известная дата представления чипов Alder Lake, так что она соответствует прошлым предположениям и, действительно, может считаться серьезным намеком со стороны Intel, который был отклонен еще в конце июля .

Wccftech полагает, что небольшое количество чипов K (более производительные разблокированные модели, которые можно разгонять) и не-K (стандартные) чипов будет изначально вытеснено, а в последующие недели за ними последуют «более массовые варианты». Эти процессоры будут, естественно, будут сопровождаться выпуском Z690 плата (это было бы довольно бессмысленно иметь процессоры без каких — либо советов, потому что помнит , что они имеют новую конструкцию гнезда, так что они не будут соответствовать любому существующему аппаратному обеспечению).

Предположительно первая партия процессоров Alder Lake, поступивших в продажу, будет включать флагманский Core i9-12900K, плюс рабочую лошадку Core i7-12700K и, возможно, Core i5-12600K среднего уровня (хотя это может появиться позже) — и, конечно же, не- K вариантов, как уже упоминалось.

Раскрытие на крупном мероприятии Intel в конце октября имеет смысл и согласуется с предыдущими слухами, как уже упоминалось, плюс дата начала продаж через несколько недель после этого также кажется хорошей ставкой (или здравым предположением для make, возможно, покажется более циничным). Короче говоря, кажется, что все это складывается, но как всегда, будьте осторожны в отношении всего, что вылетает из мельницы слухов.

После того, как Microsoft объявила, что Windows 11 будет запущена 5 октября несколько дней назад, предположения о том, что и обновленная операционная система, и чипы Alder Lake могут быть запущены одновременно, явно развеялись. В некоторых отношениях это имело смысл, учитывая, что микросхема Intel 12-го поколения на самом деле предназначена для лучшей работы с Windows 11 благодаря настройкам на стороне планировщика (как программного, так и аппаратного), но, очевидно, сейчас этого не произойдет.