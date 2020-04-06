Процессоры Core i9-10900K получат десять ядер и частоту до 5,3 ГГц

Intel десктопные чипы Comet Lake-H представит в конце апреля, но уже известны их основные характеристики.

Предположительно, анонс новых платформ пройдет 30 апреля.

На презентации будут раскрыты основные параметры процессоров семейства Comet Lake-H, а также озвучены их даты продаж и рекомендованные розничные цены.

Но VideoCardz смогла узнать некоторые характеристики Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K.

Самый производительный чип — Core i9-10900K будет десятиядерным с режимом многопоточности, а благодаря технологии Thermal Velocity Boost максимальная частота процессора достигнет 5,3 ГГц.

Core i7-10700K получит восемь ядер и 16 потоков, в которых максимальная частота составит 5,1 ГГц.

Платформа Core i5-10600K будет самая слабая – 6 ядер 12 потоков, к тому же частота работы этого процессора благодаря фирменной технологии будет достигать 4,8 ГГц.

Новое семейство Comet Lake-H получит теплопакет на уровне 125 Вт.