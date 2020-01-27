Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь

AMD начала снижать цены на свои процессоры Ryzen 3000, которые появились в продаже летом прошлого года, и сразу на старте продаж оказались очень популярными.

Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.

Теперь серия Ryzen дешевеет, но пока только в США. К примеру, 12-ядерный Ryzen 9 3900X можно купить за 470 долларов, а ранее его продавцы продавали за 500 долларов.

Также цены снижены на Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 3600X, которые сейчас продают за 180 и 240 долларов соответственно.