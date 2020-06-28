Вышедшие в этом году смартфоны с процессором Snapdragon 865 оказались недешевыми, но судя по последним данным, его преемник будет стоить еще больше.

Как заявил известный инсайдер Ice Universe, процессор Snapdragon 875 будет вдвое дороже Snapdragon 865. То есть тенденция удорожания флагманов каждый год продолжится.

Повышение цен будет наблюдаться даже с таким учетом, что компании будут экономить на экранах или объёмах памяти.

Основным и дорогостоящим компонентом флагманов является процессор, а именно он и задает стоимость аппаратов.

По предварительным данным Snapdragon 875 будет обходиться в 220 долларов, тогда как актуальный Sandpragon 865 с 5G-модемом обходится в 120-130 долларов.

То есть можно предположить, что стоимость флагманов 2021 года будет как минимум на 100 долларов выше.