Процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus представят в июле

Про улучшенную версию флагманского процессора от Qualcomm сообщалось и ранее, но тогда про чип ничего не было известно.

Блогер Ice universe в социальной сети написал, что Qualcomm в июле представит новый флагманский процессор Snapdragon 865 Plus.

Обычно данные от этого блогера являются достоверными, к тому же смартфоны Samsung Galaxy Z Flip 5G и ASUS ROG Phone III уже были замечены в тестах с производительным процессором Snapdragon 865 Plus.

Насколько производительность Snapdragon 865 Plus будет выше, чем у Snapdragon 865 пока неизвестно, но можно с уверенностью сказать, что все выпущенные во второй половине года флагманы будут созданы именно на улучшенной версии Snapdragon 865.