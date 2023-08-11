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Процессор Intel Core i7-14700K с 20 ядрами разогнали до 6,3 ГГц

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Intel новую серию процессоров представит осенью, по предварительной информации показ чипов состоится в сентябре.

Но некоторые компании, а также частные лица уже получили образцы процессоров Intel Raptor Lake Refresh.
В сети появилась новость, что Core i7-14700K на не самой современной материнской плате (MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4) удалось разогнать до частоты 6,3 ГГц.

Для работы с еще непредставленным процессором материнская плата была обновлена до прошивки версии E7D31IMS.AD0.

В подтверждение разгона в интернете была опубликована фотография BIOS, на которой можно увидеть частоту разгона до 6,3 ГГц при напряжении 1,39 В.

Пока не сообщается какая использовалась система охлаждения и как работал компьютер дальше после таких манипуляций.

Сейчас известно, что в Core i7-14700K будет 20 ядер, в числе которых 8 больших и 12 маленьких. Потоков у процессора будет 28. На рынке Core i7-14700K будет стоить около 410 долларов.

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