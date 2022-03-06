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Процессор Dimensity 8100 обошел Snapdragon 8 Gen в тестах Geekbench

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В бенчмарке появились первые результаты тестов процессора Dimensity 8100 от MediaTek.
В многоядерном тесте Geekbench этот чип превзошел показатели производительности таких процессоров как Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 888. Новый чипсет тестировали в устройствах компании Realme. Так, Dimensity 8100 заработал в одноядерном тесте 965 баллов, а в многоядерном — 4071 балл.

У Snapdragon 8 Gen 1 показатели 1273 и 3809 баллов, а Snapdragon 888 — 1116 и 3532 баллов. MediaTek Dimensity 8100 это представленный 1 марта восьмиядерный процессор, который выпускают по 5-нанометровому техпроцессу. В нем 4 ядра Cortex-A78 на 2850 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.

Dimensity MediaTek Dimensity 8100
ASTERA
Выходные данные
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