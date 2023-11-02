Процессор Apple M3 оказался на 20 процентов мощнее Apple M2

На известном ресурсе Geekbench появились первые результаты тестирования ноутбука MacBook 14 с установленным процессором M3. Apple снова продемонстрировала свою способность создавать выдающиеся процессоры. В ранних тестах M3 опережает M2 на 20% и почти догоняет M2 Pro.

В однопоточном режиме новая платформа M3 достигает около 3000 баллов, а в многопоточном режиме — около 11 700 баллов. В сравнении средние показатели M2 составляют около 2700 и 9700 баллов соответственно.

Таким образом, новая платформа M3 превосходит предыдущую модель в многопоточном режиме на примерно 20%. Это довольно впечатляющий результат, учитывая, что конфигурация процессора у M2 и M3 идентична.

Улучшение скорости процессора частично обусловлено повышенной тактовой частотой, которая для M3 составляет 4051 МГц по сравнению с 3490 МГц у M2. Однако, вероятно, есть и другие архитектурные усовершенствования, поскольку только увеличение частоты на 20% не могло бы обеспечить такой значительный рост производительности.

Также стоит отметить, что процессор M1 в многопоточном режиме набирает около 8300 баллов, что означает, что M3 уже показывает примерно 40% увеличение производительности по сравнению с этой моделью.

Интересно отметить, что результаты многопоточного тестирования M3 очень близки к результатам M2 Pro.

Таким образом, похоже, что наличие меньшего количества крупных ядер у M3 Pro по сравнению с M2 Pro не представляет проблемы. В целом, новый процессор M3 обещает быть очень мощным и эффективным в работе.