Прототип защищенного смартфона Kaspersky уже получил базовые функции

Разработчики «Лаборатории Касперского» прототип своего смартфона уже наделили базовыми функциями.

Защищенный смартфон получил адресную книгу, возможность совершать и принимать звонки, отправлять СМС, у него есть приложение телефонной книги и базовая панель настроек.

Ведется работа по внедрению программного обеспечения для работы Wi-Fi, NFC, камеры и браузера. Причем браузер будет на основе Chromium, использовать эту платформу с открытым кодом решили с целью экономии времени, чтобы не нагружать разработчиков новой браузерной платформой, пишут РИА Новости.

В «Лаборатории Касперского» уточнили, что компания ведет только разработку операционной системы, тогда как производством смартфонов будут заниматься другие компании, причем это могут быть как отечественные, так и зарубежные производители в частности из Китая.

«Сейчас идет работа с потенциальными партнерами, которые смогут выводить на рынок такие устройства» — сказал на ПМЭФ руководитель группы по развитию бизнеса KasperskyOS Виктор Ивановский.