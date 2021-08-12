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Прототип Realme GT Master Edition с поддержкой MagDart появился на живых изображениях

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Китайский технологический бренд Realme недавно представил MagDart, магнитное решение для беспроводной зарядки гаджетов. Но, к сожалению, компания не анонсировала ни одного коммерческого устройства с поддержкой этой технологии. Вместо этого был продемонстрирован концептуальный смартфон под названием realme Flash. Несколько дней спустя на нескольких изображениях теперь показан прототип Realme GT Master Edition с поддержкой MagDart.

Прототип Realme GT Master Edition с поддержкой MagDart появился на живых изображениях

Живые изображения прототипа Realme GT Master Edition с поддержкой MagDart получены от надежного лидера @OnLeaks. Он сотрудничал с 91Mobiles, чтобы делиться этими фотографиями.

На изображениях показан прототип Realme GT Master Edition в цвете Snow Mountain с беспроводной зарядкой с помощью трех различных аксессуаров MagDart, а именно зарядного устройства MagDart в форме шайбы на 15 Вт, зарядного устройства MagDart на 50 Вт и блока питания MagDart на 15 Вт.

Прототип Realme GT Master Edition с поддержкой MagDart появился на живых изображениях

Кроме того, эти фотографии ничего не говорят о доработанном телефоне. Однако источники сообщили Стиву, что Realme хочет представить MagDart на других устройствах. На данный момент неизвестно, когда мы увидим коммерческое устройство с поддержкой MagDart.

Но мы знаем, что Realme готова к запуску Realme GT Master Edition в Индии и Европе. Этот телефон оснащен 6,43-дюймовым дисплеем FHD + AMOLED с частотой обновления 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 778G SoC, 64-мегапиксельной (широкоугольной) + 8-мегапиксельной (сверхширокой) + 2-мегапиксельной (макро) тройной камерой, 32-мегапиксельной селфи-камерой, на основе Realme UI 2.0. на Android 11, аккумулятором емкостью 4300 мАч и быстрой зарядкой SuperDart мощностью 65 Вт.

Источник — Astera.

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