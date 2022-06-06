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Против Samsung подан негативно влияющий на всю индустрию Android-смартфонов иск

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Иск против корейского производителя смартфонов подала компания по лицензированию патентов K. Mirza LLC.

Эта компания считается «патентным троллем», она имеет лицензии от крупных производителей и научных организаций, но сама не занимается разработкой.

В иске указано, что Samsung нарушила патент на функцию автоматического определения остаточного времени работы от аккумулятора.

Разработкой этой функции занимался голландский институт Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek.

Он на основе поведения пользователя позволяет рассчитать время работы аккумулятора на смартфоне под управлением Android.

Разработку от голландского института можно встретить в аппаратах от Samsung, Xiaomi и смартфонах серии Google Pixel.

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