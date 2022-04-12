Просочившиеся изображения показывают двойное зарядное устройство Apple USB-C

Сообщается, что готовящееся к выпуску зарядное устройство Apple мощностью 35 Вт с двумя портами USB-C теперь было показано на просочившихся изображениях, на которых также видны складные штыри.

Вскоре после того, как документ службы поддержки Apple сообщил о существовании зарядного устройства, аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что оно запускается в массовое производство . Теперь новый набор просочившихся изображений показывает, как это будет выглядеть.

Три изображения кажутся рендерами, а не маркетинговыми фотографиями, но на них видно зарядное устройство примерно того же размера, что и существующее однопортовое зарядное устройство. Они также показывают, что два штыря могут складываться обратно в корпус зарядного устройства.

Компания ChargerLab, которая опубликовала изображения, ранее была известна демонтажем зарядных устройств, в том числе 16-дюймового MacBook Pro .

Зарядное устройство, включенное в 16-дюймовый MacBook Pro Apple Silicon, было первым зарядным устройством Apple GaN, и ожидается, что новое зарядное устройство с двумя портами USB-C будет использовать ту же технологию.

Оригинальный документ поддержки Apple был удален вскоре после публикации. Apple не делала официальных заявлений о выпуске такого двойного зарядного устройства.