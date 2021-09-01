Просочился рендер белого варианта Xiaomi 11 Lite

Ожидается, что запуск Xiaomi 11T и 11T Pro флагманских телефонов 15 сентября во всем мире. Согласно 91mobiles, аналитик Ишан Агарвал сообщил, что китайский производитель также анонсирует белый вариант Xiaomi 11 Lite. Он поделился просочившимся рендером нового цветового варианта.

Xiaomi 11 Lite (первоначально известный как Xiaomi Mi 11 Lite 5G) дебютировал еще в марте. Он был доступен в таких цветах, как Vinyl Black, Tuscany Coral и Jazz Blue. Как показано выше, смартфон скоро будет доступен в новом белом варианте. Более пристальный взгляд на модель показывает, что на ее спине есть какая-то текстура.

Технические характеристики Xiaomi 11 Lite

11 Lite оснащен 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED FHD + с частотой обновления 90 Гц. Он работает на ОС Android 11 на базе MIUI 12.5. Для селфи у него есть передняя камера на 6 мегапикселей, а на его задней оболочке есть блок с тройной камерой на 64 мегапикселя (основная) + 8 мегапикселей (сверхширокая) + 5 мегапикселей (макро).

732G чипсета питает устройство с до 8 Гб LPDDR4x памяти и до 256 Гб УФС 2.2 хранения. Он имеет аккумулятор емкостью 4250 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев для безопасности.

Xiaomi работает над телефоном под названием Xiaomi 11 Lite NE. Ожидается, что он поступит на мировые рынки и в Индию. Ходят слухи, что он будет оснащен чипом Snapdragon 778G. К сожалению, о характеристиках устройства больше ничего не известно.