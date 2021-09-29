Озвучены стоимость смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Предполагается, что Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro дебютируют 19 октября, и ожидается, что эти телефоны появятся на рынке к 28 октября. Свежая утечка Брэндона Ли с канала YouTube This is Tech Today раскрыла цены на Pixel 6 Duo для европейского рынка.

Ли получил изображение от кого-то, кто работает на крупную авиакомпанию в Европе. Предыдущие отчеты показали, что кодовое название Oriole принадлежит Pixel 6, тогда как Pixel 6 Pro имеет кодовое название Raven.

На изображении модель Oriole ( Pixel 6 ) упоминается с двумя ценниками, такими как 548 евро и 649 евро, которые, по-видимому, относятся к вариантам 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища. Raven (Pixel 6 Pro) выставлен на продажу по цене 899 евро. 9to5Google утверждает, что смогла подтвердить эти цены из другого источника в Европе.

В отчетах утверждалось, что Pixel 6 Pro будет доступен в трех вариантах: 12 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища, 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища и 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ хранилища. Учитывая, что его базовая модель стоит 899 евро, оставшиеся два варианта могут стоить 999 евро и 1099 евро.

Между Pixel 6 и Pixel 6 Pro будет пять цветов: красный, зеленый, черный, серебристый и золотой. Черная модель может называться Carbon, а зеленая модель продаваться как Fog.