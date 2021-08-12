Просочились цены на Motorola Edge 20 Fusion для Индии

Хотя Motorola подтвердила, что недавно выпустит Edge 20 и Edge 20 Fusion в Индии, компания официально объявит цены на новые смартфоны 17 августа 2021 года.

По словам информатора Дебаяна Роя (@Gadgetsdata), Motorola Edge 20 Fusion будет запущен в Индии в двух вариантах хранения, в то время как базовый Edge 20 будет запущен только в одном варианте. По сообщениям, Edge 20 Fusion будет стоить около 21 499 индийских рупий (примерно 290 долларов США) за 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Между тем, вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, по-видимому, будет стоить 23 999 индийских рупий (примерно 323 доллара США). С другой стороны, единственный вариант Motorola Edge 20 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить около 29 999 индийских рупий (примерно 404 доллара США).

На данный момент листинг Flipkart.com показал, что Edge 20 Fusion будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 800U, а Edge 20, как ожидается, будет оснащен SoC Qualcomm Snapdragon 778.

Источник — Astera.