Просочились спецификации Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3

Позднее сегодня Samsung представит свои следующие складные устройства — Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Последние нескольких недель мельница слухов постоянно распространяет информацию о спецификациях, рендерах и ценах на эти устройства. Теперь, жучок Sudhanshu Ambhore поделился спецификациями Z и Z Fold3 Flip3.

Galaxy Z Fold3 имеет 6,2-дюймовый AMOLED дисплей, который поддерживает разрешение 2262 х 832 пикселей. На лицевой стороне устройства расположена 10-мегапиксельная камера. Открыв устройство, вы обнаружите 7,6-дюймовую складную панель AMOLED с разрешением 2208 x 1768 пикселей. Этот дисплей интегрирован с 4-мегапиксельной экранной камерой. Оба дисплея поддерживают частоту обновления 120 Гц.

Snapdragon 888 питает устройство с 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб УФС 3.1 хранения. Он имеет аккумулятор емкостью 4400 мАч, который поддерживает зарядку 25 Вт. На задней панели телефона установлена ​​система с тремя 12-мегапиксельными камерами.

Galaxy Z Flip3 имеет 6,7-дюймовый складной AMOLED дисплей, который предлагает 2640 х 1080 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Его задняя часть оснащена второстепенным 1,9-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 512 x 260 пикселей. У него есть фронтальная камера на 10 Мп. Задняя камера устройства состоит из 12-мегапиксельной + 12-мегапиксельной системы с двумя камерами.

Телефон на базе процессора Snapdragon 888 SoC имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Он имеет аккумулятор емкостью 3300 мАч, который поддерживает зарядку 15 Вт.

Источник — Astera.