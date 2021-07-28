Просочились спецификации Huawei P50 Pro 4G

Завтра Huawei анонсирует серию флагманских телефонов Huawei P50 в Китае. Хотя в серию входит P50 Pro +, на завтрашнем мероприятии могут появиться два телефона, а именно Huawei P50 и Huawei P50 Pro. В преддверии запуска предполагаемые модели P50 прошли сертификацию китайского ведомства 3C. В то же время надежный аналитик Ишан Агарвал объединился с My Smart Price, чтобы раскрыть характеристики Huawei P50 Pro 4G.

Как видно на скриншотах ниже, телефоны Huawei с ABR-AL00 и JAD-AL50 получили одобрение 3C в Китае. Из списков видно, что эти телефоны могут поставляться с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Однако что интересно в этих списках, это смартфоны не 5G, а 4G LTE.

Новая утечка Агарвала показывает, что номер модели JAD-AL50 принадлежит смартфону Huawei P50 Pro 4G. Следовательно, можно предположить, что номер модели ABR-AL00 принадлежит Huawei P50 4G. Вот вся информация о технических характеристиках модели Pro.

Согласно утечке, Huawei P50 Pro 4G имеет 6,6-дюймовый OLED-экран с разрешением 2700 x 1228 пикселей. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации 300 Гц, частоту дискретизации 300 Гц и высокочастотное ШИМ затемнение 1440 Гц.

Kirin 9000 присутствует под капотом Huawei P50 Pro 4G. Он имеет 8 ГБ оперативной памяти и будет доступен с вариантами хранения 256 ГБ / 512 ГБ. Он поддерживается батареей емкостью 4360 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 66 Вт и проводную зарядку 50 Вт.

P50 Pro 4G оснащен 13-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели устройства находится основная камера на 50 Мп с диафрагмой f / 1.8 и поддержкой OIS, объектив ToF на 40 Мп с диафрагмой f / 1,6, сверхширокоугольный объектив на 13 Мп и камеру на 64 Мп с диафрагмой 3,5. x оптический зум, оптическая стабилизация изображения и 100-кратный цифровой зум. Ожидается, что P50 Pro будет поставляться с другими функциями, такими как корпус с классом защиты IP68, стереодинамики, слот для карт NM, экранный сканер отпечатков пальцев и порт USB-C 3.1.

Источник — Astera.