Просочились рендеры Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 5G

Ожидается, что Samsung анонсирует складные устройства Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 5G в августе этого года. Задолго до запуска известный информатор поделился просочившимися рендерами Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 5G. Новая утечка не только подтверждает их прозвища, но и раскрывает их дизайн.

Начиная с Galaxy Z Fold3, рендер подтверждает, что он будет поставляться с поддержкой стилуса S Pen. Похоже, что это специально разработанный стилус, поскольку на нем отпечатан текст «Fold Edition». Ходят слухи, что в устройстве будет специальный отсек для хранения S Pen. Хотя рендер дает хорошее представление о его дизайне, он не подтверждает наличие слота для хранения стилуса.

Что касается задней части устройства, Z Fold3 имеет систему с тремя вертикальными камерами. В нескольких отчетах утверждалось, что Z Fold3 станет первым устройством Samsung, оснащенным встроенной камерой . Однако на изображении четко видна дыра для селфи-камеры, как в прошлогоднем Galaxy Z Fold2. Новая модель выглядит тоньше предшественницы, но точные размеры пока неизвестны.

Galaxy Z Flip3, который находится рядом с Galaxy Z Fold3 на приведенном выше рендере, можно увидеть в двухцветном дизайне. Черная часть вверху показывает установку с двумя камерами и дополнительный дисплей большего размера. Дизайн Z Flip3 5G соответствует просочившимся изображениям, появившимся несколько недель назад.

Предполагается, что Samsung может провести свое следующее мероприятие Galaxy Unpacked 3 августа, чтобы анонсировать новые складные устройства и умные часы. Продажи Z Fold3 и Z Flip3 могут начаться 27 августа. Galaxy Watch4 и Watch Active4 могут поступить в продажу 11 августа.

Источник — Astera.