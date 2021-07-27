Просочились рендеры Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung, вероятно, анонсирует Galaxy Z Flip3 5G и Galaxy Z Fold3 со складными дисплеями 11 августа. В преддверии запуска Winfuture.de поделился пресс-рендерами Galaxy Z Flip3 5G с высоким разрешением, чтобы показать его внешний вид. В то же время известный Эван Бласс поделился несколькими ключевыми деталями Z Flip3 и Z Fold3.

По словам Бласса, Galaxy Z Flip3 будет иметь 6,7-дюймовый внутренний дисплей и 10-мегапиксельную селфи-камеру. На задней панели телефона разместятся пара 12-мегапиксельных камер и 1,9-дюймовый дисплей. Он добавил, что Z Flip3 будет иметь класс защиты IPX8, что означает, что он останется неповрежденным, даже если будет погружен в воду глубиной более 1 метра.

Помимо черного варианта, показанного на просочившихся рендерах, ожидается, что Galaxy Z Flip3 появится в нескольких цветах, таких как темно-зеленый, светло-фиолетовый, бежевый, серый, розовый, темно-синий и белый. Другие варианты цвета будут иметь впечатляющую двухцветную отделку. Z Flip3 5G, скорее всего, поступит с переработанными петлями и металлической рамой.

Z Flip3 5G будет работать на чипсете Snapdragon 888 и 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что он поступит в двух вариантах хранения, таких как 128 ГБ и 256 ГБ. Он может вместить аккумулятор емкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Z Flip3 5G, вероятно, поступит в Европу со стартовой ценой около 1200 евро (~ 1416 долларов).

Источник — Astera.