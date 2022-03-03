Просочились рендеры Samsung Galaxy A13 и Galaxy A33 5G. Запуск — в марте

Сообщается, что Samsung работает над парой новых смартфонов серии A, таких как Galaxy A13 4G, Galaxy A23 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G и Galaxy A73 5G. В блоге Tipster Techinsider утверждается , что южнокорейский технологический гигант проведет в этом месяце мероприятие по запуску, чтобы анонсировать новую серию смартфонов A. Неясно, все ли вышеупомянутые телефоны дебютируют в этом месяце. Winfuture.de поделился просочившимися пресс-рендерами Galaxy A13 и Galaxy A33, чтобы продемонстрировать их дизайн.

Galaxy A13 4G будет оснащен 6,6-дюймовой ЖК-панелью PLS с разрешением FHD+ 1080 x 2408 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В вырезе дисплея находится 8-мегапиксельная селфи-камера. Его задняя камера состоит из 48-мегапиксельной основной камеры, 5-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и пары 2-мегапиксельных камер для съемки глубины и макросъемки.

Exynos 850 будет питать A134G с 4 ГБ оперативной памяти. Он будет поставляться с 64 ГБ встроенной памяти и слотом для карт памяти microSD. В устройстве будет установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. Цена будет 200 евро. На просочившихся рендерах его можно увидеть сзади, в белом и синем цветах.

Galaxy A33 5G выглядит как младшая версия Galaxy A53 5G. Он оснащен 6,4-дюймовым OLED-дисплеем FHD+ 90 Гц и оснащен новым чипом Exynos 1200 . Он имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

В устройстве установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. В отчете нет информации о передней и задней камерах устройства. Это может стоить менее 400 евро. На рендерах видно, что он может быть черного, белого, синего и оранжевого цветов.