Просочились рендеры Samsung Galaxy A03s

Еще в мае надежный аналитик Стив Хеммерстоффер поделился рендерами САПР грядущих Samsung Galaxy A03s. Смартфон был замечен в консоли Google Play на прошлой неделе, а его страница поддержки была запущена на веб-сайте Samsung India в прошлом месяце. Теперь 91mobiles поделился пресс-рендерами Galaxy A03s, что указывает на то, что его запуск может быть не за горами.

На изображениях, представленных ниже, Samsung Galaxy A03s будет представлен в трех цветах: белом, черном и синем. На лицевой стороне телефона расположен дисплей с каплевидным вырезом. Задняя часть телефона из поликарбоната оснащена тройной камерой и светодиодной вспышкой.

Предыдущие отчеты показали, что Galaxy A03s будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD + и будет поставляться с предустановленной ОС Android 11 на базе One UI 3.1. Устройство оснащено чипсетом Helio G35 и имеет до 6 ГБ оперативной памяти.

Ожидается, что телефон предложит пользователям до 128 ГБ встроенной памяти. Он будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который может поддерживать зарядку 15 Вт. Для фотографии он может иметь 5-мегапиксельную переднюю камеру и тройную камеру на 13 мегапикселей + 2 мегапикселя (макро) + 2 мегапикселя (глубина) на задней панели.

Недавняя утечка утверждала, что версия телефона с 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ для хранения будет стоить 150 евро (~ 177 долларов) . О ценах на другие варианты A03 пока ничего не известно.

Источник — Astera.