Просочились рендеры Fitbit Charge 5

О Fitbit Charge 4 было объявлено в марте прошлого года. Похоже, что Fitbit теперь готовится к запуску Fitbit Charge 5 в качестве своего преемника. Причина в том, что известный аналитик Эван Бласс поделился рендерами Charge 5 в высоком разрешении, что указывает на то, что его запуск может быть близок.

Просочившиеся рендеры показывают, что Fitbit Charge 5 будет доступен как минимум в трех цветовых вариантах. К сожалению, информации о характеристиках фитнес-трекера нет.

Charge 4 поставляется с OLED-панелью с подсветкой. Просочившиеся изображения подтверждают, что Charge 5 будет оснащен цветным сенсорным экраном. Будучи фитнес-трекером, Charge 5 может предлагать такие функции, как оптический датчик частоты сердечных сокращений и датчик SpO2 для определения содержания кислорода в крови. Дата 23 октября, указанная на дисплее, может быть датой запуска Charge 5.

Напомним, Fitbit Charge 4 оснащен сенсорным OLED-дисплеем с подсветкой и оттенками серого. Он может работать до 7 дней без подзарядки. Однако с включенным GPS он может работать всего пять часов. Он предлагает функции отслеживания состояния здоровья, такие как отслеживание сердечного ритма 24/7, датчик SpO2, отслеживание сна, сеансы управляемого дыхания, отслеживание активности и целевые режимы упражнений. Другие функции, доступные в Charge 4, включают NFC для бесконтактных платежей, высотомер, 3-осевой акселерометр, уведомления об уведомлениях, настраиваемые циферблаты и Bluetooth 4.0. Он совместим с устройствами Android, а также iOS.

Источник — Astera.