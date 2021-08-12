Просочились полные спецификации Samsung Galaxy A52s 5G

Ожидается, что Samsung Galaxy A52s 5G будет выпущен как обновленная версия Galaxy A52, которая стала официальной несколько месяцев назад. В свежем отчете Winfuture.de говорится, что он станет официальным к концу этого месяца. В отчете были раскрыты все характеристики и цены на телефон.

Galaxy A52s 5G будет иметь 6,5-дюймовый S-AMOLED — дисплей, который обеспечивает разрешение Full HD + 1080 х 2400 пикселей. Под экраном будет находиться оптический сканер отпечатков пальцев. Выровненное по центру отверстие для дисплея будет содержать 32-мегапиксельную селфи-камеру.

Основная камера A52s 5G будет оснащена 64-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f / 1.8, 12-мегапиксельным сверхшироким объективом, 5-мегапиксельной макро-камерой и 5-мегапиксельным датчиком глубины. A52s сможет снимать видео 4K.

ОС Android 11 с One UI 3.1 будет предустановлена ​​на Galaxy A52s 5G. Он будет предлагать другие функции, такие как две SIM-карты 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, слот для карт microSD и порт USB-C. Наконец, это будет водонепроницаемое и пыленепроницаемое устройство со степенью защиты IP67.

Ожидается, что Galaxy A52s 5G выйдет на европейские рынки по цене 449 евро (~ 530 долларов). Скорее всего, он будет четырех цветов, таких как черный, зеленый, синий и фиолетовый.

Источник — Astera.