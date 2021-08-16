Просочились полные спецификации предстоящего OPPO PECM20

Загадочный телефон OPPO с номером модели PECM20 получил одобрение китайского агентства TENAA. Дизайн телефона пока неизвестен, его изображения еще не появились на TENAA. Тем не менее, листинг раскрыл все его характеристики.

Смартфон OPPO PECM20 имеет размеры 162,2 x 75 x 7,9 мм и вес 175 граммов. Телефон с поддержкой 5G должен прибыть в Китай в таких цветовых вариантах, как черный / белый, фиолетовый / серебристый и красный.

Устройство оснащено 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD + 1080 x 2400 пикселей и соотношением сторон 20: 9. Он поддерживается батареей емкостью 3945 мАч. Он управляется безымянным восьмиъядерным процессором с тактовой частотой 2,0 ГГц.

Телефон может прибыть в Китай с 4 ГБ / 6 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти. Все три варианта могут иметь 128 ГБ встроенной памяти. Он работает на ОС Android 11 и не поддерживает внешнее хранилище.

Для селфи он будет оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой. На его задней панели будет доступна 16-мегапиксельная + 2-мегапиксельная + 2-мегапиксельная матрица. В телефоне также есть сканер отпечатков пальцев. Поскольку изображения устройства еще не доступны, неясно, есть ли у него датчик отпечатков пальцев, расположенный сзади или сбоку.

Источник — Astera.