Просочились ключевые характеристики Xiaomi Mi MIX 4

Ходят слухи, что Xiaomi может анонсировать флагманский телефон Mi MIX 4 в Китае в августе вместе с другими продуктами, такими как MIUI 13, Mi CC11 и Mi Pad 5. Задолго до запуска аналитик из Китая сообщил о ключевых характеристиках грядущего флагмана Xiaomi.

Утечка показывает, что Mi MIX 4 будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем FHD + с изогнутыми краями, чипсетом Snapdragon 888 Plus и батареей емкостью 5000 мАч. OLED-экран будет интегрирован с встроенной камерой для селфи.

Ожидается, что Mi MIX 4 будет поддерживать быструю зарядку 120 Вт и быструю беспроводную зарядку 70 Вт или 80 Вт. На задней панели телефона будет установлена ​​тройная камера во главе с 50-мегапиксельной камерой Samsung GN1s.

Вряд ли он будет иметь дополнительный дисплей, как у Mi 11 Ultra 5G. Ожидается, что устройство будет оснащено uMCP5 от Micron, который представляет собой интегрированный чип для оперативной памяти LPPDR5 и UFS 3.1. Ожидается, что Mi MIX 4 будет весить около 226 граммов. Читателям рекомендуется переварить утечку с недоверием, поскольку ее подлинность не может быть подтверждена.

Недавняя утечка утверждала, что Mi MIX 4 сможет предложить действительно полноэкранный режим, поскольку его встроенная камера не будет видна невооруженным глазом. Экран Mi MIX 4 может быть индивидуальной панелью, которая обеспечит уникальные впечатления от просмотра. Считается, что устройство M2016118C, которое появилось в базе данных китайского сайта сертификации TENAA, может стать следующей серией Mi MIX. Флагман будет стоить около 6000 юаней (~ 924 доллара).

Источник — Astera.