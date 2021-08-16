Просочились ключевые характеристики Xiaomi Mi 11T

В октябре прошлого года Xiaomi анонсировала флагманские телефоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro на базе чипа Snapdragon 865. Недавние отчеты показали, что компания может работать над Mi 11T и Mi 11T Pro в качестве их преемников. Свежая утечка показала ключевые спецификации Мi 11Т.

Утечка показывает, что Xiaomi Mi 11T, поступающий на мировой и индийский рынок, имеет кодовое название Amber. Он будет оснащен дисплеем с соотношением сторон 20: 9 и частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на чипе MediaTek. Для фотографии он будет оснащен тройной камерой, состоящей из 64-мегапиксельной основной камеры OmniVision OV64B, широкоугольного объектива Sony IMX355 и телемакросъемки с 3-кратным зумом.

Вариант того же устройства будет выпущен в Китае под названием Redmi K40 Ultra. Устройство под кодовым названием Agate будет иметь экран с соотношением сторон 20: 9 и частотой обновления 120 Гц. Это будет устройство на базе чипа MediaTek с тройной камерой, включающей 108-мегапиксельную основную камеру Samsung HM2, широкоугольный объектив Sony IMX355 и телемакросъемку с 3-кратным зумом.

Номер модели глобального варианта Xiaomi Mi 11T (21081111RG) недавно был обнаружен на индонезийском сайте сертификации. Поскольку ожидается, что он будет конкурировать с OnePlus Nord 2, он, вероятно, будет оснащен чипсетом Dimensity 1200.

Серия Mi 10T оснащалась ЖК-панелями 144 Гц. Недавняя утечка показала, что в будущих моделях Mi 11T будут выставлены OLED-панели с частотой 120 Гц. О дате запуска устройства нет ни слова. Вероятно, модель Redmi сначала станет официальной в Китае, тогда как серия Mi 11T может появиться на мировом / индийском рынке к октябрю.

Источник — Astera.