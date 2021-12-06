Просочились ключевые характеристики Xiaomi 12 Lite и 12 Lite Zoom

Xiaomi, как ожидается, объявит о Xiaomi 12, Xiaomi X12X и Xiaomi 12 Pro смартфонов 28 декабря . Новый отчет Xiaomiui.net показал, что в семейство Xiaomi 12 входят две модели под брендом Lite, такие как Xiaomi 12 Lite и Xiaomi 12 Lite Zoom. Издание поделилось ключевыми подробностями об этих смартфонах.

Согласно публикации, Xiaomi 12 Lite имеет кодовое название Taoyao, а его сокращенный номер модели — L9. Его глобальный вариант с номером модели 2203129G и выпуск для Индии с 2203129I недавно появились в базе данных IMEI.

Ожидается, что Xiaomi 12 Lite будет поставляться с 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED Full HD с частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. Устройство может иметь дисплей с изогнутыми краями, как эксклюзивный для Китая Xiaomi Civ i, который дебютировал в сентябре этого года. Xiaomi 12 Lite может работать на Snapdragon 778G или Snapdragon 780G. Его задняя тройная камера может быть оснащена 64-мегапиксельным объективом Samsung GW3. Он будет сопровождаться широкоугольным объективом и макро-камерой.

Говорят, что Xiaomi 12 Lite Zoom имеет кодовое имя Zijin и сокращенный номер модели L9B. Скорее всего, он будет эксклюзивным для Китая устройством. Причина в том, что в базе IMEI был обнаружен только китайский вариант телефона с 2203129BC.

Утечка информации показывает, что Xiaomi 12 Lite Zoom будет оснащен 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED FHD + 120 Гц с изогнутыми краями и встроенным сканером отпечатков пальцев. Он будет поставляться с Snapdragon 778G или Snapdragon 780G и 64-мегапиксельной тройной камерой Samsung GW3 с широкоугольным и телеобъективом.

Серия Xiaomi 12 Lite, скорее всего, будет похожа на телефон Xiaomi Civi. Судя по номерам моделей, можно сказать, что обе модели могут дебютировать в марте 2023 года. Линейка может поставляться с предустановленной версией MIUI 13 на базе Android 12.