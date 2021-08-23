Просочились характеристики предстоящих камер смартфонов Vivo

После запуска флагманского смартфона Vivo X60 Pro + в начале этого года китайский производитель теперь готовится к запуску своей флагманской линейки следующего поколения в виде серии Vivo X70.

Судя по отчетам, похоже, что запуск смартфонов серии Vivo X70 состоится в следующем месяце в Китае. Ожидается, что устройства будут первыми, в которых будет установлен микросхема ISP собственной разработки Yueying.

Vivo X60 Pro + обладает впечатляющей конфигурацией камеры, и новая утечка показывает, что компания планирует продолжить эту тенденцию и с моделью следующего поколения. Компания Tipster Digital Chat Station раскрыла технические характеристики камеры будущего телефона.

Сообщается, что будущий смартфон будет оснащен 50-мегапиксельным первичным сенсором 1 / 1,3 дюйма, которым, скорее всего, будет Samsung GN1 . Он будет оснащен сверхширокоугольным объективом Sony IMX598 с разрешением 1/2 дюйма и 48 мегапикселей, телеобъективом с разрешением 1 / 2,93 дюйма и 12 мегапикселями и 8-мегапиксельным перископическим прицелом с разрешением 1 / 4,4 дюйма.

Хотя характеристики камеры просочились, модель смартфона, к которой она принадлежит, еще не известна. Учитывая, что серия X70 — это предстоящая линейка от бренда, более вероятно, что спецификации и связанные с этим. Но также есть вероятность, что это может быть для будущего субфлагманского устройства от Vivo.

Ожидается, что в грядущей линейке флагманских смартфонов будут три модели — Vivo X70, X70 Pro и X70 Pro +. Согласно недавнему отчету, по крайней мере один из них будет оснащен SoC MediaTek Dimensity 1200 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Он будет иметь аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и будет стоить более 4000 йен (615 долларов США) в Китае.

Источник — Astera.