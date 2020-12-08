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Просочились характеристики и рендеры Samsung Galaxy A52 5G

08.12.2020 20:32

Еще в январе Samsung зарегистрировала товарный знак Galaxy A52 вместе с другими именами. Через некоторое время устройство, которое придет на смену бестселлеру Galaxy A51, начало медленно появляться в утечках. Сегодня Стив Хеммерстоффер (@onleaks) поделился некоторыми подробностями о грядущем смартфоне.

Просочились характеристики и рендеры Samsung Galaxy A52 5G

По словам Стива, Galaxy A52 5G «дизайн будет много похож на предшественника, Galaxy A51. Он говорит, что в устройстве будет 6,5-дюймовый дисплей с отверстием по центру (Infinity-O). Если вы помните, оба дисплея Galaxy A51 / A51 5G имели одинаковый размер.

На задней панели, вероятно, будет такая же прямоугольная камера с четырьмя датчиками. Небольшая разница здесь в том, что рендеры меняют местами четвертый датчик и светодиодный фонарик. Что касается дизайна, он говорит, что компания сохранит заднюю панель и металлическую рамку из стекла Glasstic (пластик со стеклянной отделкой). Кроме того, концептуальный рендер также показывает аналогичный градиентный зеленый цвет с двухцветным дизайном (вертикальные полосы внизу).

Однако, если Стив был прав, Galaxy A52 5G будет иметь немного меньшую толщину, чем Galaxy A51 . Он говорит, что устройство будет иметь размеры 159,9 x 75,1 x 8,4 мм, при этом толщина будет 10 мм, если вы посчитаете выступ камеры. Для сравнения: Galaxy A51 (4G) имел толщину 7,9 мм, а A51 (5G) — около 8,9 мм.

Просочились характеристики и рендеры Samsung Galaxy A52 5G

Кроме того, устройство, вероятно, сохранит разъем для наушников 3,5 мм и датчик отпечатков пальцев на дисплее. Это говорит о том, что дисплей действительно будет панелью AMOLED, чего и следовало ожидать. Тем не менее, он не сообщил подробностей о том, какая SoC будет работать в устройстве. Но благодаря раннему тесту, который намекает на SoC Qualcomm Snapdragon 750G.

Samsung обычно ограничивает использование Exynos SoC такими регионами, как Индия, Корея и Китай, а варианты Qualcomm поставляются в США. Следовательно, мы можем ожидать, что то же самое будет и с Galaxy A52. Во всяком случае, более ранние утечки говорят, что устройство будет иметь 64-мегапиксельную основную камеру, поставляемую его сестрой Samsung Electro-Mechanics .

Наконец, Стив предсказывает аналогичную цену в 499 долларов за Galaxy A52 5G, с чем мы можем согласиться. Это связано с тем, что Samsung вернулась с серией Galaxy A и средней ценой после мрачных продаж серии Galaxy S20 в первом квартале . И похоже, что компания не хочет менять формулу выигрыша в будущем.

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