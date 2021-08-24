Просочились дизайн и особенности трекера Fitbit Charge 5

Принадлежащий Google Fitbit, похоже, готовит обновление своей линейки фитнес-трекеров Charge, основываясь на просочившемся видео и рендерах носимых устройств, опубликованных в Интернете.

Изображения предполагают, что устройство будет иметь емкостные сенсорные области по бокам, и, согласно просочившемуся видео, Charge 5 будет дополнительно иметь встроенные датчики GPS и ЭКГ, а также датчик электродермальной активности (EDA), который утверждает, что отслеживает ваши уровни стресса.

Датчик EDA играет роль в ежедневной оценке готовности компании, которая является функцией Fitbit Premium только для подписчиков (10 долларов в месяц или 80 долларов в год). Оценка основана на вашей истории упражнений, сне и частоте пульса и используется, чтобы рекомендовать, какой режим упражнений вам следует выполнять каждый день.

Каждое приобретенное устройство поставляется с шестимесячной пробной версией Fitbit Premium, которая явно конкурирует с Apple Watch и их интеграцией с Apple Fitness +, с управляемыми тренировками и программами, предлагаемыми в дополнение к инструментам для сна и другим аналитическим данным о здоровье.

Источник — Astera.