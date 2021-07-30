Просочились детали камеры Realme Pad

Запуск Realme Pad, похоже, не за горами. Свежая информация показывает, что устройство было одобрено сертификационной платформой Сингапура IMDA. Список показал возможности подключения планшета. В то же время информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о передней и задней камерах Realme Pad.

Сертификация IMDA показывает, что Realme Pad (номер модели RMP2102) предлагает такие функции подключения, как WCDMA, LTE, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Что касается камер, то было обнаружено, что у них 8-мегапиксельная камера с 1 / 3,6-дюймовым сенсором и диафрагмой f / 2,4. Он предлагает фокусное расстояние 2,8 мм и поддерживает электронную стабилизацию изображения (EIS). Кроме того, он может снимать изображения с разрешением 3264 x 2448 пикселей. На передней и задней стороне Realme Pad установлена ​​одинаковая камера. Однако, хотя задняя камера поддерживает автофокус, передняя камера предлагает фиксированный фокус.

Типстер утверждает, что эти характеристики камеры относятся к варианту Realme Pad только с Wi-Fi. Сертификация IMDA предполагает, что может быть вариант планшета с LTE + Wi-Fi.

CAD делает устройства , которые показали ранее в этом месяце, что это будет спортивный дизайн двойного тона. Устройство имеет размеры 246,1 x 155,8 x 6,8 мм и 10,4-дюймовый дисплей. Его может поддерживать батарея на 7100 мАч.

О процессоре Realme Pad нет ни слова. Ожидается, что планшет предложит пользователям 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Остальные детали планшета скрываются.

Источник — Astera.