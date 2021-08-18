Просочились CAD-рендеры Apple Watch Series 7

Ожидается, что серия Apple Watch 7 станет официальной в сентябре вместе с серией iPhone 13. Хотя о Watch Series 7 мало что известно, 91mobiles поделилась рендерами CAD, чтобы показать, чего от них ожидать.

Ранее в мае информатор Джон Проссер поделился рендерами серии Apple Watch 7. Новые изображения показывают, что часы Watch 7 по-прежнему будут иметь квадратный циферблат.

Вместо закругленных краев Watch 7 будет щеголять дизайном с плоскими краями. Рендеры предполагают, что он будет иметь квадратный дизайн, как у iPhone 12 и последних iPad. На рендерах также видно, что у него плоские стороны и округлая рамка, как и у предшествующих моделей.

У Watch 7, скорее всего, будет силиконовый ремешок, который может заменить пользователь. На правом краю устройства есть заводная головка и плоская кнопка выбора. На его левом корешке есть пара прорезей для динамиков. На задней стороне устройства, похоже, есть некоторые датчики, в том числе датчик сердечного ритма.

В публикации также сообщается, что Apple Watch Series 7 будет иметь размер 44 мм, размер 44 x 38 x 9 мм, и на нем будет установлен 1,8-дюймовый дисплей. Это может быть новый дисплей с более тонкими рамками. Ожидается, что серия Watch 7 также будет предлагать улучшенные датчики для отслеживания состояния здоровья. Некоторые слухи, окружающие умные часы Apple следующего поколения, утверждают, что они будут иметь новую технику ламинирования, которая приблизит дисплей к передней крышке, и что они будут поддерживать сверхширокополосное (UWB) соединение.

Источник — Astera.